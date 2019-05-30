Они не будут нарушать федеральный закон Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутаты Нижневартовска определились с позицией по вопросу проведения референдума о передаче муниципальных МУПов в аренду частному инвестору (концессии — прим.ред.) Как рассказал «URA.RU» депутат Василий Сочилин, вопрос, предложенный активистами, не соответствует требованиям федерального законодательства, а, значит, будет отклонен.

По мнению народного избранника, вопрос передачи в концессию двух муниципальных предприятий вообще не вопрос референдума. При этом, по мнению Сочилина, многие депутаты поддерживают саму идею свободного волеизъявления по поводу важнейших городских вопросов, но в конкретно этом случае на голосование предлагается вынести вопрос, не соответствующий федеральному законодательству о референдумах — передача двух МУПов в концессию не является вопросом местного значения.

«Ну давайте мы будем с помощью референдума решать, какие деревья где посадить или какого цвета мусорные баки в парке ставить? Нас избрали, а, значит, мы представляем интересы большинства. Сейчас же нас вынуждают пойти на поводу интересов небольшой группы людей, да еще и нарушить федеральный закон, согласившись на проведение референдума», — поделился своим мнением в разговоре с журналистом агентства Василий Сочилин.

По мнению политолога Надежды Ушаковой, нижневартовские депутаты ведут себя в этой ситуации профессионально и показывают пример всей Югре. «Проведение референдума — это экономически затратное мероприятие. Да и задача региональных и муниципальных элит — поиск устраивающего всех решения. Действия депутатов подтверждают государственные тенденции на поиск компромисса, ведь они не отказываются от встречи с активистами, но понимают, что все должно быть по закону».

Обсуждение темы возможного референдума состоится в эту пятницу на внеочередном заседании думы Нижневартовска. На него пригласили общественников и местных активистов, выступающих против передачи МУПов в частные руки. Как сообщало «URA.RU» ранее, общегородского обсуждение в Нижневартовске предлагается провести по вопросу: согласны ли горожане с передачей МУП «Тепловодоканал» и МУП «Горводоканал» в рамках концессии третьим лицам. Концессия предполагает вложение в арендованное у муниципалитета имущество нескольких миллиардов рублей.