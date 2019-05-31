СМИ: в России из фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены с наркотиками и геями

Из фильма об Элтоне Джоне вырезали откровенные сцены Фото: кадр из интервью

В российской версии фильма о культовом британском музыканте Элтоне Джоне — «Рокетмен» — вырезали несколько сцен. В частности, россияне не увидят в кино поцелуев и секс-сцен с участием мужчин, а также фрагменты с наркотиками.

Об отсутствии перечисленных сцен сообщили несколько журналистов телеканала «Дождь», которые присутствовали на российской премьере, а также кинокритик Егор Москвитин, посмотревший оригинальную версию фильма.

В частности, в российскую версию не попала сцена с голыми Элтоном Джоном и его менеджером Джоном Райдом, эпизод с употребление наркотических веществ и постельная сцена. Также, по данным телеканала, вырезан слайд из титров, в котором говорилось, что музыкант нашел свою любовь. Надпись сопровождалась снимком исполнителя со своим мужем. В широкий прокат «Рокетмен» поступит 6 июня.