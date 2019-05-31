Владимир Зеленский считает, что нужно и дальше продолжать давление на Кремль Фото: Личная страница Владимира Зеленского во «Вконтакте»

новость из сюжета Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны». Так он высказался на встрече с сенатором США Робертом Портманом.

«У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой прежде всего для экономики Украины», — приводит слова украинского лидера RT. Отмечается, что глава государства также обсудил с американским сенатором ситуацию на Донбассе. По словам Зеленского, нужно и дальше продолжать давление на Кремль, чтобы обеспечить выполнение Минских договоренностей, передает портал Утро.ру.

Помимо этого во время встречи глава государства объяснил, почему решил распустить Верховную раду. Он считает, что парламент не справлялся со своими обязанностями. Еще одной причиной стало то, что он мог замедлить формирование нового правительства, сообщает сайт VSE42.RU.