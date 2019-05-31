Предположительно, водителю автобуса стало плохо за рулем Фото: «Подслушано Пермь», «ВКонтакте»

В Перми столкнулись два автобуса, пострадало шесть человек. Предположительно, виновному в аварии водителю стало плохо за рулем, сообщили «URA.RU» в городском полицейском главке.

Инцидент произошел 31 мая около шести часов утра на остановке «Таврическая». Водитель автобуса № 37 не справился с управлением, въехал в столб, затем в стену магазина и в другой автобус маршрута № 36. Травмы разной степени тяжести получили шесть человек, один от госпитализации отказался. «Пять пострадавших — двух водителей, двух кондукторов и одного пассажира доставили в больницу», — пояснила пресс-секретарь УВД Перми Татьяна Асанова. «По предварительной информации, водитель почувствовал себя плохо за рулем», — уточнила она. Представитель городского полицейского главка добавила, что сейчас ведется проверка обстоятельств инцидента.

Расследовать ДТП будут и в администрации Перми. «Глава города Дмитрий Самойлов поручил департаменту дорог и транспорта провести тщательное расследование и усилить контроль за предрейсовыми медицинскими осмотрами экипажа», — написала на своей странице в Facebook представитель городской администрации Наталья Шушпанова.

Фото: «Подслушано Пермь», «ВКонтакте»