В Чайковском Пермского края спасатели городской службы спасения выехали на Каму, где днем ранее жители сообщали о примерзших ко льду лебедях. Утром, 10 декабря, диких птиц на реке не оказалось. Как пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Чайковского, скорее всего, птицы уже улетели.

«Спасатели обнаружили на льду следы птиц, но самих лебедей не увидели. По словам охотоведа, лебеди отдохнули и полетели дальше», — пояснили агентству в мэрии. В городской управе успокоили горожан, переживавших за судьбу лебедей, отметив, что «это умные птицы», которые поступают подобным образом каждый год. «Во время длительного путешествия они некоторое время останавливаются на реке, чтобы отдохнуть, а затем отправляются в путь», — добавили в администрации Чайковского.