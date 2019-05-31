Сына экс-депутата Кинева, осужденного за убийство пенсионерки ради квартиры, не взяли на работу

На фото Евгений Ройзман, Олег Кинев и Ольга Ледовская Фото: «URA.RU»

новость из сюжета Дело «Ройзмана-Кинева»

Сын осужденного за организацию убийства пенсионерки экс-депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кинева Дмитрий не смог устроиться на работу в Сбербанк. В финансовом учреждении ему дали понять, что на работу его не берут из-за того, что отец-депутат отбывает срок.

«Я в поисках работы frontend-разработчика прошел собеседование в Сбербанк. Все прошло отлично, подошел по всем параметрам. Все уже шло к написанию заявления, но неожиданно поступил ответ из службы безопасности: категорически нет. Прямо не сказали, но намекнули, что из-за отца. Сказали, что шансов никаких. А статья 64 Трудового кодекса, где сказано о запрете на какие-либо дискриминации, на Сбербанк не распространяется?» — рассказал «URA.RU» сам Дмитрий, сын Олега Кинева.

В департаменте по труду и занятости населения Свердловской области считают, что Сбербанк нарушает закон. «Мы слышали о таком правиле в Сбербанке, но приказа об этом на бумаге не видели. Непонятно, откуда в Сбербанке сведения о судимости родственников, потому что они относятся к персональным данным. Где-то в Конституции написано, что служба безопасности может где-то купить базу или позвонить своим бывшим сослуживцам, и им все скажут? По закону судимость родственников не может являться причиной для отказа в приеме на работу. Происходящее не соответствует правовым нормам Российской Федерации», — пояснили агентству в департаменте по труду и занятости.

Редакция «URA.RU» обратилась за комментарием в пресс-центр Уральского банка Сбербанка. «Человек, о котором идет речь, пытался устроиться не в структуры Уральского банка Сбербанка. Сейчас с помощью коллег пытаемся разобраться с ситуации», — заявили специалисты агентству и пообещали дать развернутый комментарий позже.

Депутат Кинев в июле 2014 года был приговорен к 16 годам за организацию убийства пенсионерки Ольги Ледовской. Сразу после убийства он дал показания, что пошел на преступление из-за долга Евгению Ройзману (был в те годы мэром Екатеринбурга). По словам Кинева, Ройзман продал ему свое депутатское место за пять миллионов рублей, а также поставил на счетчик — 50 тысяч рублей каждый месяц сверху до погашения долга. Кинев утверждал, что Ройзман познакомил его с пенсионеркой, намекнув, что с помощью ее трехкомнатной квартирой можно решить вопрос долга. В итоге расчлененный труп пенсионерки нашли в болоте под Новоуральском. Уже перед судом Кинев отказался от своих показаний. В 2018 году в СМИ появилась информация, что Кинев в колонии вновь дал эти же показания.