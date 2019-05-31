В ХМАО бюджетники угрожают властям забастовкой

Работники учреждения надеются, что после объявления забастовки власти к ним прислушаются Фото: depositphotos.com

Работники «Городского центра культуры и спорта» поселка Советский (ХМАО) собираются 10 июня устроить забастовку из-за низких зарплат. Об этом «URA.RU» сообщили представители профсоюза учреждения.

Со слов работников «Городского центра культуры и спорта», размер их заработной платы находится на уровне МРОТ, установленного в Югре (от 16 920 рублей до 24 8160 рублей — прим. ред.), особенно это касается тренерского состава. «Есть новое положение об оплате труда, разработанное округом. Там больше окладная часть, другие коэффициенты, есть разные надбавки. Мы просим администрацию, чтобы наша заработная плата рассчитывалась, исходя из него», — заявил в беседе с корреспондентом «URA.RU» председатель профсоюзной организации учреждения Игорь Пинженин.

Сотрудники учреждения отправили письмо в администрацию Советского, в котором известили чиновников о том, что 10 июня часть коллектива, а именно 28 человек, собираются устроить забастовку. «Если наши требования не будут услышаны, то в дальнейшем к забастовке может присоединиться и оставшаяся часть работников», — добавил Пинженин.

Глава Советского Александр Жуков попросил корреспондента «URA.RU» связаться с ним позднее, а потом перестал брать трубку.