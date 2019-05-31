В Кургане откладывается строительство одной из самых проблемных дорог

Строительство дороги по улице Мальцева, ранее анонсированное властями Кургана, оказалось под угрозой срыва. Аукцион на первый этап работ признан несостоявшимся. Инсайдеры предупреждают, что найти подрядчика будет тяжело.
«По результатам рассмотрения единственной заявки, данная заявка отклонена. Электронный аукцион признан несостоявшимся», — говорится в протоколе, размещенном на портале госзакупок. Заявка строительно-монтажной компании «Артель» признана несоответствующей требованиям федерального закона и аукционной документации. В результате найти подрядчика не удалось.
«По строительству дороги по улице Мальцева будет объявлен новый аукцион», — заявили в пресс-службе мэрии. При этом источники «URA.RU», знакомые с ситуацией, опасаются, что желающих принять в нем участие снова не будет. «Начальная стоимость контракта изначально занижена. Браться за эту работу невыгодно, особенно в условиях ограниченных сроков», — заявил инсайдер. По его подсчетам, только для того, чтобы вывезти весь грунт, необходимо совершить несколько тысяч рейсов КамАЗами.
«Производство работ под землей начинается с максимальной глубины — семь метров. Там устанавливается труба ливневой канализации диаметром 1000 мм. Поставка трубы — отдельный вопрос. Делают такую только в Москве. Везти автотранспортном — это порядка 40 машин. А труба нужна для начала производства работ», — поделился с «URA.RU» представитель одной из строительных фирм. Он добавил, что приемлемой считает стоимость контракта как минимум в 140 млн рублей. Аукционная документация же предполагает максимальную цену в 96,5 млн рублей. «Мы не самоубийцы, чтобы в таком участвовать», — добавил он.
Ранее «URA.RU» сообщало, что власти Кургана объявили аукцион на перекладку инженерных сетей на месте будущей автодороги по улице Мальцева в Заозерном жилом массиве. Вопрос о необходимости ее строительства поднимается уже много лет: рядом расположено большое число новостроек, однако сама дорога не имеет асфальтового покрытия. В декабре 2018 года градоначальник Андрей Потапов назвал улицу Мальцева одной из самых проблемных в городе и заявил о планах полностью сделать ее в течение трех лет.