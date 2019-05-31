«Мираторг» обиделся на матерное видео о своей продукции

Один из крупнейших производителей мяса в России будет защищать свою честь в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители компании «Мираторг» подали в Арбитражный суд Московской области сразу два иска о защите деловой репутации. Так агропромышленный холдинг отреагировал на видео, в котором потребитель жалуется на качество мясной продукции.

«„Мираторг“ подал два иска о защите деловой репутации», — пишет RNS . Компании не понравилось видео, опубликованное пользователем Константином Матвеевым на личной странице во «ВКонтакте». На кадрах неизвестный мужчина в грубой форме и с использованием нецензурной лексики критикует мясные полуфабрикаты, которые якобы выпустил агрохолдинг.

«Наш „Мираторг“, *** (девушка с пониженной социальной ответственностью — прим. ред.) делает вот такие, *** шеи. Она вся в геле, жрать невозможно, одни отходы», — посетовал Матвеев. В «Мираторге» не оценили критику потребителя и подали два иска в Арбитражный суд. Предварительные заседания назначены на 13 и 18 июня. Исковые требования компании не уточняются.

В беседе с «URA.RU» Матвеев заявил, что ролик снимал не он. Выложить его на свою страницу во «ВКонтакте» потребитель решил, потому что солидарен с автором ролика. «Два года назад я купил фарш „Мираторг“. Была одна вода. С тех пор не покупаю. А видео выложил, потому что не сомневался в этом», — признался Матвеев.

Ранее представители компаний «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком» попросили правительство РФ запретить россиянам ввозить в страну мясную продукцию для личного пользования. Пользователи соцсетей резко раскритиковали бизнесменов, обвинив их в нарушении здоровой конкуренции. Затем власти поставили точку в споре о ввозе мяса.