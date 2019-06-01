Почти как у Медведева: Жириновский похвастался рейтингом доверия россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание, что стоит третьим в рейтинге после президента и премьера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уровень доверия россиян лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву практически одинаковый. Это следует из опубликованных главным либерал-демократом страны данных ВЦИОМ.

Согласно данных, которые Жириновский приводит в своем telegram-канале, разрыв его рейтинга с премьером Медведевым всего в 0,9%: «Путин 72,3, Медведев 37,0, Жириновский 36,1, Зюганов 32,6, Миронов 26,7». Никаких комментариев к данной информации лидер ЛДПР приводить не стал, предоставив подписчикам самостоятельно делать выводы.

Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российским политикам респонденты стали четче отвечать на вопросы и реже затрудняться с ответами, напоминает RT. По словам главы ВЦИОМ, показатели стали более точными, а фактор припоминания был исключен.

Социолог отметил, что разговоры о снижении поддержки или доверия главе государства безосновательны. По его словам, россиян прямо спросили, доверяют ли они Путину или нет, и результаты оказались неожиданными. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%.