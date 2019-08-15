Путин поставил точку в переносе части саммитов из Челябинска в Санкт-Петербург

Владимир Путин подписал новый указ по саммитам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе части саммитов ШОС и БРИКС, которые состоятся в 2020 году, из Челябинска в Санкт-Петербург. Соответствующий документ появился на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Определить Санкт-Петербург местом проведения в 2020 году заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств БРИКС», — говорится в документе. Указ вступает в силу в день его подписания, то есть 15 августа.

О том, что саммиты пройдут в двух городах стало известно во время визита Путина в Магнитогорск 19 июля. Выяснилось, что прежнее руководство области выбилось из графика подготовка к саммитам и не в городе не успевают построить резиденции для глав государств.