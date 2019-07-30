Миллиард рублей нашли у начальника приморского угрозыска

У руководителя управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрея Миляева при обыске сотрудники ФСБ обнаружили миллиард рублей. Высокопоставленный полицейский уже задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями.
«В квартире Андрея Миляева (во Владивостоке — прим. ред.) в ходе обысков обнаружили более миллиарда рублей наличными. В ближайшее время следователи выйдут в суд с ходатайством о его аресте», — сообщает издание Vl.ru. Отмечается также, что задержание Миляева было произведено в первый день работы в Приморье нового начальника краевого управления ФСБ Дениса Симонова, который приехал в регион из Амурской области. Обыски также прошли в кабинете Миляева, а также на прошлом месте работы силовика в УМВД по Владивостоку.
Ранее у российских силовиков при обысках уже находили огромные денежные суммы. Самым громким подобным случаем стало дело экс-полковника Дмитрия Захарченко, занимавшего в Министерстве внутренних дел РФ пост главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Он был был задержан осенью 2016 года. Правоохранителя обвинили в получении взятки в семь млн рублей. У него дома нашли 8,5 млрд рублей. Все имущество, включая золотой слиток весом в полкилограмма, было конфисковано. 10 июня суд лишил Захарченко всех званий и наград, приговорив его к 13 годам колонии и 118 млн рублей штрафа, уточняет «Национальная служба новостей».