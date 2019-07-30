Долги проблемного зауральского вуза оплатят из федерального бюджета

После визита Дмитрия Патрушева КГСХА выделили 220 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Минсельхоз России выделил на погашение долгов Курганской государственной сельхозакадемии (КГСХА) почти 220 млн рублей. Решение об этом было принято по итогам визита в проблемный зауральский вуз министра Дмитрия Патрушева. Об этом сообщил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков на своей странице в соцсети Instagram.

«Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и его заместитель Максим Увайдов выполнили свою часть договоренностей. Пришли средства в размере почти 220 млн рублей», — заявил Шумков, отметив, что долги копились академией почти пять лет. По словам главы региона, федеральными деньгами рассчитаются по всем видам задолженности, в том числе по стипендиям и зарплатам сотрудников, которые ранее заявляли врио губернатора о своих проблемах. «Но теперь нужно, чтобы руководство самой академии принимало ряд мер по оздоровлению ситуации и недопущению ее сваливания в прежнее русло», — добавил Шумков.

«Тяжелое финансовое положение академии складывалось из-за накопления кредиторской задолженности, начиная с 2009 года. С каждым годом проблема усугублялась, из-за чего академия оказалась практически в предбанкротном состоянии», — сообщает пресс-служба главы региона. В областном правительстве считают, что поддержка Минсельхоза позволит сохранить вуз.

Патрушев посетил КГСХА в конце июня. После этого министерство пообещало выделить сельхозакадемии около 200 млн рублей. Также появилась информация, что курганский вуз могут присоединить к Южно-Уральскому аграрному госуниверситету, куда также приезжал Патрушев.

Ранее «URA.RU» неоднократно сообщало о проблемах в КГСХА, связанных с недостаточным финансированием. В частности, сообщалось о задержках выплат стипендий и о несвоевременной оплате коммунальных услуг, из-за которых жители близлежащих домов, а также школа и детсад оставались без тепла. В мае ректор КГСХА Владимир Левитскй ушел в отставку.