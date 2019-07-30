ФСБ ответила пермскому экс-министру, который обвинялся в растрате 207 млн рублей

Экс-министр сельского хозяйства Прикамья избежал уголовного преследования Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

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Управление ФСБ по Пермскому краю прекратило уголовное преследование в отношении бывшего министра сельского хозяйства края Ивана Огородова. Об этом «URA.RU» сообщил сам экс-глава министерства.

«Сегодня я получил официальный документ. В нем написано, что принято решение прекратить преследование в связи отсутствием состава преступления», — пояснил экс-министр. Огородов отметил, что обратится в суд за утверждением факта реабилитации. Соответствующее заявление бывший чиновник намерен подать на следующей неделе в Нытвенский городской суд по месту регистрации.

Региональное УФСБ обвиняло Огородова в растрате 207 миллионов рублей из бюджетных средств, выделенных ООО «Свинокомплекс Пермский». Весной прошлого года в отношении него было возбуждено уголовное дело. Сам экс-министр сельского хозяйства свою вину полностью отрицал. Огородов был министром сельского хозяйства региона с 2013 года по январь 2017-го.