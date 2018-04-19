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Главные новости Пермского края
18:14  19 апреля 2018 0

Источник: пермский замминистра и его бывший начальник стали фигурантами уголовного дела

Суд над Усковым Валерием. Челябинск, уголовный кодекс
Пермские силовики начали новую атаку на чиновниковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Действующий заместитель министра сельского хозяйства Прикамья Людмила Коврова и ее бывший начальник Иван Огородов стали фигурантами уголовного дела. Как стало известно «URA.RU», причиной преследования стало перечисление бюджетных денег арендатору свинокомплекса.

Источник агентства в правительстве сообщил, что в отношении замминистра и бывшего главы минсельхоза возбуждено уголовное дело. «Расследование идет по статье „Присвоение или растрата“. По всем признакам дело ведет ФСБ. Поводом стал тот факт, что руководство минсельхоза в предыдущие годы перечисляло бюджетные субсидии фирме-арендатору свинокомплекса „Пермский“», — утверждает собеседник.

Агрофорум и министр сельского хозяйства Огородов. Пермь, огородов иван
Силовики не дают покоя Ивану Огородову
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В пресс-службе регионального управления ФСБ информацию комментировать не стали. С Людмилой Ковровой не удалось связаться по известному редакции номеру телефона. «Прокомментировать не можем, поскольку Людмила Николаевна до конца недели находится в отпуске. Но если уголовное дело действительно возбуждено, то министерство окажет следствию полное содействие», — ответили в пресс-службе минсельхоза. Дозвониться до Ивана Огородова не удалось.

Иван Огородов был министром сельского хозяйства с января 2013-го по январь 2017 года. Прежний губернатор Виктор Басаргин по неизвестной причине не включил чиновника в новый состав правительства региона, а вскоре и сам ушел в отставку. В отношении Огородова год назад уже было возбуждено уголовное дело по факту присвоения или растраты, совершенных организованной группой лиц в крупном размере. Другим фигурантом стал управляющий птицефабрики «Менделеевская» Андрей Белкин. Экс-министра тогда не арестовали — оставили под подпиской о невыезде. Людмила Коврова долгое время работала на муниципальной службе в Соликамском районе, а в 2013 году стала первым заместителем министра сельского хозяйства и занимает должность по сегодняшний день.

В период правления Басаргина силовики расследовали уголовные дела в отношении ряда министров и других высокопоставленных чиновников. А в последнее время самой резонансной стала история вызова на допросы действующего вице-премьера Антона Удальева — по делу от отмене тарифов чиновниками Региональной службы по тарифам (РСТ).

Стефан Савелли
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