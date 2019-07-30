Ливневка на улицах не справилась с потоком, и вода хлынула в подземный переход Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени подземный переход на улице Пермякова затопило во время ливня. Жители наблюдали, как вниз по лестницам хлещет вода, а редкие пешеходы пытаются быстро преодолеть поток.

«Аквапарк „Подземка-подземка“, „Лето-Лето“ теперь переехали»; «Ниагара по-Тюменски»; «Такой бы дождик сейчас на горящие леса в Сибири», — такими комментариями отреагировали тюменцы на видеоролик, опубликованный в группе «ЧС Тюмень» на сайте «ВКонтакте».

В компании, обслуживающей подземный переход, объяснили ситуацию «URA.RU». «Потоп был на проезжей части улиц Пермякова и Логунова, вода поднялась выше уровня проезжей части, пошла в подземный переход. На тот момент в нем находился оператор и отключил электричество сразу же. Когда хлынула вода, перекрыл вход со стороны ТЦ „Солнечный“ мешками с песком», — рассказал начальник отдела «Тюменьмостстрой» Артем Резчиков.

Он отметил, что все меры были превентивными — переход оборудован системой водоотведения ливневых стоков и насосным водоудалением. Резчиков подчеркнул, что проблема существует из года в год — ливневка на дороге не справляется с большим объемом воды.