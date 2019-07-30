Младший персонал больницы в Ноябрьске переводят в клининговую компанию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральной больнице Ноябрьска (ЯНАО) сокращают младший медперсонал. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили источники, знакомые с ситуацией. Ситуацию в медучреждении обсуждают в социальных сетях.

«Закрыли ставки на медсестер. Чтобы не платить зарплату младшим (младшему медперсоналу, — прим.ред.) 60 тысяч рублей, их переводят в клининговую компанию уборщиками. Они выполняют тот же адский труд, обязанности почти одни и те же, но за 15-20 тысяч рублей», — рассказал сотрудник больницы, пожелавший остаться анонимным. По его словам, сокращения уже проводятся и коснутся примерно сотни сотрудников.

Сообщения о грядущих сокращениях в ЦГБ Ноябрьска также появились в городских группах социальной сети «ВКонтакте». В комментариях жители и работники учреждения сообщили, что уже ощущают изменения на себе.

В больнице Ноябрьска корреспондента «URA.RU» попросили прислать официальный запрос. На момент публикации ответ получен не был. В пресс-службе окружного департамента уточнили, что информация о сокращениях не соответствует действительности. «Изменения в штатном расписании в отношении численности младшего медицинского персонала в настоящее время не рассматриваются», — рассказали в депздраве.

Информация о плановых сокращениях 300 ставок медработников на Ямале появилась в конце 2018 года. После этого полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов поручил разобраться с оптимизацией в медицинских учреждениях округа.