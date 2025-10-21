В ЯНАО водитель заплатит деньги за наезд на мальчика на пешеходном переходе
Мальчик, сбитый на перекрестке, получит компенсацию (архивное фото)
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Прокуратура Ноябрьска (ЯНАО) добилась взыскания компенсации морального вреда ребенку, пострадавшему в ДТП. Решение принято после проверки по обращению законного представителя несовершеннолетнего, сбитого на пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ведомства. Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал водителя выплатить мальчику 30 тысяч рублей.
«Установлено, что в марте местный житель, при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, не выбрал безопасную скорость движения транспортного средства, не уступил дорогу пешеходу, пользующимся преимуществом в движении, и допустил наезд на ребенка», — рассказали на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения.
Прокуратурой города в интересах пострадавшего был подан иск о взыскании компенсации морального вреда, который удовлетворен судом в полном объеме. Виновный в ДТП выплатит несовершеннолетнему денежную компенсацию в размере 30 тысяч рублей.
