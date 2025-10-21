В ЯНАО водитель заплатит деньги за наезд на мальчика на пешеходном переходе

Мальчик, сбитый на перекрестке, получит компенсацию (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Прокуратура Ноябрьска (ЯНАО) добилась взыскания компенсации морального вреда ребенку, пострадавшему в ДТП. Решение принято после проверки по обращению законного представителя несовершеннолетнего, сбитого на пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ведомства. Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал водителя выплатить мальчику 30 тысяч рублей.

«Установлено, что в марте местный житель, при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, не выбрал безопасную скорость движения транспортного средства, не уступил дорогу пешеходу, пользующимся преимуществом в движении, и допустил наезд на ребенка», — рассказали на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения.