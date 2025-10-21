Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО водитель заплатит деньги за наезд на мальчика на пешеходном переходе

В Ноябрьске водитель выплатит 30 тысяч рублей ребенку, сбитому на переходе
21 октября 2025 в 11:42
Мальчик, сбитый на перекрестке, получит компенсацию (архивное фото)

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Прокуратура Ноябрьска (ЯНАО) добилась взыскания компенсации морального вреда ребенку, пострадавшему в ДТП. Решение принято после проверки по обращению законного представителя несовершеннолетнего, сбитого на пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ведомства. Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал водителя выплатить мальчику 30 тысяч рублей.

«Установлено, что в марте местный житель, при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, не выбрал безопасную скорость движения транспортного средства, не уступил дорогу пешеходу, пользующимся преимуществом в движении, и допустил наезд на ребенка», — рассказали на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения.

Прокуратурой города в интересах пострадавшего был подан иск о взыскании компенсации морального вреда, который удовлетворен судом в полном объеме. Виновный в ДТП выплатит несовершеннолетнему денежную компенсацию в размере 30 тысяч рублей.

