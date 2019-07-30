Власти Нидерландов отказались принять информацию немецкого детектива Йозефа Реша по крушению Boeing MH17 в Донбассе, которые могли поставить под сомнение официальную версию трагедии. Об этом заявил сам детектив.
«В голландской прокуратуре „приняли к сведению“ мое предложение детектива о передаче доказательств по делу о крушении МН17. Однако мои условия сочли неприемлемыми и просто проигнорировали все представленные мной доказательства и сведения», — сообщил Реш РИА «Новости». Эту информацию российским журналистам также официально подтвердили в прокуратуре Нидерландов, пояснив, что не станут принимать условия Реша.
Немецкий частный детектив готов был предоставить голландским силовикам сведения, которых сейчас нет у официального следствия. В списке сведений, которые детектив готов предоставить, есть «имя информатора, которому было уплачено 15,5 миллиона наличными, а также уничтоженные секретные документы высокопоставленных военных и политических деятелей, письменные заметки спецслужб об инциденте». Реш утверждает, что его информация может поставить под сомнение официальную версию трагедии.
Boeing «Малайзийских авиалиний» упал в районе боевых действий в Донецкой области в июле 2014 года, напоминает агентство Nation News. Расследованием крушения занимается Совет по безопасности Нидерландов. Все стороны конфликта на Украине отрицают причастность к катастрофе, и ряд стран обвиняет в произошедшем Россию. Как отмечает «Национальная служба новостей», ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что к катастрофе причастна украинская сторона, которая якобы сбила пассажирский самолет и скрыла все следы.