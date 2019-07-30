Экс-глава Антипинского НПЗ не смог получить «золотой парашют»

Экс-директор АНПЗ Геннадий Лисовиченко (слева) получит премию, если завод найдет необходимые документы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Ленинский районный суд Тюмени отложил оглашение решения по иску экс-директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Геннадия Лисовиченко к своему бывшему предприятию. Бывший глава предприятия требует выплаты премии более 650 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU» из зала суда. Сам истец на заседание не явился, его интересы представляла супруга Ксения.

По данным представителя истца, в 2008 году совет директоров АНПЗ пообещал Лисовиченко премию в 10 млн долларов, если он достигнет необходимых показателей. В 2018 году строительство завода было завершено, в связи с чем должна была быть выплачена премия. «Истец требует выплатить заработную плату в размере 679 млн рублей и компенсацию за нарушение срока выплаты вознаграждения в размере 2,7 млн рублей», — сообщила судья Елена Сидоренко.

Однако на суде представители завода заявили, что у предприятия нет протокола совета директоров АНПЗ от 2008 года и приказа о выплате премии от 2018 года. По их информации, они находятся у «Нового потока» и аудиторов. В итоге заседание отложили до 9 августа для того, чтобы ответчик нашел документы и предоставил книги приказов, на которые ссылается истец.

Ранее «URA.RU» сообщало, что руководство АНПЗ подало иск в арбитражный суд Тюменской области с целью признания завода банкротом. Долги предприятия превысили 346 млрд рублей. Крупнейшим кредитором АНПЗ является Сбербанк, которому по факту перешел контроль над заводом.

Лисовиченко сейчас находится под уголовным преследованием по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Следствие предполагает, что бывший гендиректор завода причинил предприятию ущерб на 35 млн рублей. Также силовиками был задержан бывший владелец завода Дмитрий Мазуров, подозреваемый в мошенничестве.