Общество

Тюменские филологи обучат русскому граждан Монголии

Эксперты из Тюмени обучат более 100 педагогов Монголии русскому языку
11 ноября 2025 в 09:42
Обучение пройдет с 21 по 23 ноября

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменские филологи будут обучать граждан Монголии русскому языку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Тюменской области.

«Филологи ТюмГУ обучат учителей русского языка в Монголии. Мероприятие состоится в Улан-Баторе (столица Монголии — прим. URA.RU)», — отметили в пресс-службе мэрии.

Курс лекций состоится в здании Представительства Россотрудничества в Улан-Баторе. В проекте примут участие порядка 100 молодых преподавателей русского как иностранного из соседнего государства. Среди них представители местных государственных университетов. Ранее они успешно прошли тестирование для участия в образовательной программе. 

Как URA.RU рассказывало ранее, в Тюменском государственном университете впервые открыто поговорили об угрозе иноагентов. В мероприятии приняло участие более 100 студентов вуза. Среди них были бакалавры и магистры ТюмГУ.

