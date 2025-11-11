Тюменские филологи обучат русскому граждан Монголии

Обучение пройдет с 21 по 23 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменские филологи будут обучать граждан Монголии русскому языку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Тюменской области.

«Филологи ТюмГУ обучат учителей русского языка в Монголии. Мероприятие состоится в Улан-Баторе (столица Монголии — прим. URA.RU)», — отметили в пресс-службе мэрии.

Курс лекций состоится в здании Представительства Россотрудничества в Улан-Баторе. В проекте примут участие порядка 100 молодых преподавателей русского как иностранного из соседнего государства. Среди них представители местных государственных университетов. Ранее они успешно прошли тестирование для участия в образовательной программе.

