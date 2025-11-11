Тюменские филологи обучат русскому граждан Монголии
Обучение пройдет с 21 по 23 ноября
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Тюменские филологи будут обучать граждан Монголии русскому языку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Тюменской области.
«Филологи ТюмГУ обучат учителей русского языка в Монголии. Мероприятие состоится в Улан-Баторе (столица Монголии — прим. URA.RU)», — отметили в пресс-службе мэрии.
Курс лекций состоится в здании Представительства Россотрудничества в Улан-Баторе. В проекте примут участие порядка 100 молодых преподавателей русского как иностранного из соседнего государства. Среди них представители местных государственных университетов. Ранее они успешно прошли тестирование для участия в образовательной программе.
Как URA.RU рассказывало ранее, в Тюменском государственном университете впервые открыто поговорили об угрозе иноагентов. В мероприятии приняло участие более 100 студентов вуза. Среди них были бакалавры и магистры ТюмГУ.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!