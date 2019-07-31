Рейтинг активности свердловского Заксобрания возглавил самый юный депутат

Ивачев и Ладыгин оказались аутсайдерами рейтинга законотворцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Два оппозиционера в Заксобрании Свердловской области в ходе весенней сессии внесли больше законопроектов, чем руководитель фракции «Единой России», сообщил «URA.RU» источник в региональном парламенте.

Руководитель фракции Михаил Зубарев и самый молодой депутат регионального парламента (летом ему исполнилось 35 лет) стал соавтором девяти законопроектов. Единственный член межфракционной депутатской группы Евгений Зяблицев принял участие в разработке семи законопроектов, парторганизатор свердловских единороссов Виктор Шептий — пяти. По одному документу внесли лидер коммунистов Александр Ивачев и его коллега из «Справедливой России» Андрей Жуковский.

Всего в ходе весенней сессии состоялось семь заседаний Заксобрания свердловской области. Из 49 депутатов в лидерах по числу разработанных законопроектов Людмила Бабушкина (20 инициатив), руководитель комитета по бюджету Владимир Терешков, председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин и зампред комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Владимир Анисимов (по 10).

Единороссы Елена Чечунова, Владимир Никитин и Виктор Якимов внесли по восемь законопроектов, на один меньше — у Михаила Ершова, Валентина Лаппо и Александра Серебренникова.

Замыкает рейтинг коммунист Александр Ладыгин: за полгода он не внес ни одной законодательной инициативы.