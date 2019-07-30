Росстат назвал средний размер пенсий

Пособия для пенсионеров за год выросли на 6,2%
Росстат назвал средний размер пенсионного пособия в июне. За год цифра выросла на 6,2%, констатировали в службе государственной статистики.
Средний размер назначенных россиянам пенсий в июне составил 14 тысяч 168 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пособие увеличилось на 6,2%, а в реальном выражении, с поправкой на инфляцию, на 0,8%. Теперь средняя пенсия равна трети (30,5%) средней зарплаты по стране, уточняет RT.
Ранее правительство утвердило прожиточный минимум пенсионера для расчета доплаты к пенсии. На надбавки планируется потратить порядка 4,3 миллиарда рублей, напоминает агентство Nation News.