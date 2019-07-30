30 июля 2019

На Украине призвали создать ракеты для удара по российским городам

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
По словам украинского генерала, у Украины «развязаны руки», чтобы производить новые ракетыФото: официальный сайт министерство обороны рф

Украине нужно заняться конструированием и производством ракет, способных достигать целей в России. Об этом заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки Украины Василий Богдан, комментируя скорое прекращение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург», — приводит слова военного украинский портал «Обозреватель». Также Богдан заявил, что Киев мог бы рассчитывать на помощь союзников в оснащении новых ракет ядерными зарядами.

Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял о способности украинских крылатых ракет «Нептун» за несколько минут уничтожить Крымский мост, напоминает «Национальная служба новостей». Также Турчинов заявлял, что современные ракетные комплексы в состоянии поразить российские корабли в Черном и Азовском морях.

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© Служба новостей «URA.RU»
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