На Украине призвали создать ракеты для удара по российским городам

Украине нужно заняться конструированием и производством ракет, способных достигать целей в России. Об этом заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки Украины Василий Богдан, комментируя скорое прекращение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург», — приводит слова военного украинский портал «Обозреватель». Также Богдан заявил, что Киев мог бы рассчитывать на помощь союзников в оснащении новых ракет ядерными зарядами.
Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял о способности украинских крылатых ракет «Нептун» за несколько минут уничтожить Крымский мост, напоминает «Национальная служба новостей». Также Турчинов заявлял, что современные ракетные комплексы в состоянии поразить российские корабли в Черном и Азовском морях.