30 июля 2019

Путин упростил получение автомобильных номеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, автомобильные номера, регистрация автомобиля, регистрация тс
Новый закон позволит автомобилистам проводить регистрационные действия с выдачей госномеров без участия ГИБДДФото: depositphotos.com

Автомобилисты России будут самостоятельно получать государственные номера для своих машин без участия ГИБДД. Получить регистрационный знак необходимо будет напрямую у производителей автономеров. Обновленный закон «О государственной регистрации транспортных средств» подписал президент РФ Владимир Путин.

Закон вступит в силу с начала в 2020 года. В документе указано, что на производителей возложена ответственность «за преднамеренное или случайное искажение регистрационных знаков автомобилей, их маркировки, а также маркировки их основных компонентов». Как отмечает телеканал 360, за нарушение порядка госрегистрации автомобилей также придется нести ответственность.

Ранее Nation News сообщало, что ГОСТ на новые типы автомобильных и мотоциклетных номеров станет обязательным лишь через год. Причиной такого решения стали уже скопившиеся госномера старого образца на складах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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