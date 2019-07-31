Путин упростил получение автомобильных номеров

Новый закон позволит автомобилистам проводить регистрационные действия с выдачей госномеров без участия ГИБДД Фото: depositphotos.com

Автомобилисты России будут самостоятельно получать государственные номера для своих машин без участия ГИБДД. Получить регистрационный знак необходимо будет напрямую у производителей автономеров. Обновленный закон «О государственной регистрации транспортных средств» подписал президент РФ Владимир Путин.

Закон вступит в силу с начала в 2020 года. В документе указано, что на производителей возложена ответственность «за преднамеренное или случайное искажение регистрационных знаков автомобилей, их маркировки, а также маркировки их основных компонентов». Как отмечает телеканал 360, за нарушение порядка госрегистрации автомобилей также придется нести ответственность.

Ранее Nation News сообщало, что ГОСТ на новые типы автомобильных и мотоциклетных номеров станет обязательным лишь через год. Причиной такого решения стали уже скопившиеся госномера старого образца на складах.