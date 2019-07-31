30 июля 2019
29 июля 2019

Дедушка и внук погибли в Тюменской области из-за взрыва газа. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв газа в жилом доме по ул. Набережная в посёлке Боровский. Тюмень
В частном доме взорвался бытовой газФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Мужчина и ребенок погибли при пожаре от взрыва газа в частном доме в поселке Боровском Тюменской области. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«При разборе завалов были обнаружены тела десятилетнего ребенка и мужчины (дедушки ребенка — прим. ред)», — сообщили в пресс-службе ведомства. Погибшими могут оказаться дедушка и внук, добавил собеседник агентства, ссылаясь на информацию от соседей погорельцев.

По предварительным причинам, причиной пожара стал взрыв бытового газа в частном доме. Огонь был потушен в 6:04. В ликвидации пожара приняли участие 56 спасателей и 22 единицы техники.

Взрыв газа в жилом доме по ул. Набережная в посёлке Боровский. Тюмень
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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