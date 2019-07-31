В частном доме взорвался бытовой газ
Мужчина и ребенок погибли при пожаре от взрыва газа в частном доме в поселке Боровском Тюменской области. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«При разборе завалов были обнаружены тела десятилетнего ребенка и мужчины (дедушки ребенка — прим. ред)», — сообщили в пресс-службе ведомства. Погибшими могут оказаться дедушка и внук, добавил собеседник агентства, ссылаясь на информацию от соседей погорельцев.
По предварительным причинам, причиной пожара стал взрыв бытового газа в частном доме. Огонь был потушен в 6:04. В ликвидации пожара приняли участие 56 спасателей и 22 единицы техники.