30 июля 2019

Губернатор Иркутской области, где горит тайга, обиделся на слова об «экологическом Чернобыле»

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XVII съезд КПРФ. Москва, левченко сергей
Сергей Левченко уверен, что прогнозы об ухудшении экологии в Иркутской области излишне пессимистичныФото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал безответственными заявления Росприроднадзора о «новом Чернобыле». Руководитель региона, территория которого сейчас охвачена масштабными лесными пожарами, считает позицию ведомства излишне радикальной.

«В сегодняшней ситуации бросаться такими фразами о „новом Чернобыле“ — безответственно. Есть отходы, связанные со ртутью с предприятия, которое закончило свою работу более 40 лет назад. Почему до меня никто не занимался утилизацией этих отходов, я ответить не могу. Когда я встал у руля, сразу поставил задачу заняться утилизацией отходов», — заявил он в интервью РБК.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в России может повториться экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на Чернобыльской атомной электростанции. ЧП может произойти в Иркутской области, если владельцы предприятия «Усольехимпром» не примут срочных мер для демеркуризации территории из-за сильного загрязнения ртутью.

В данный момент в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за ситуации с лесными пожарами. Сейчас в регионе действует 52 возгорания на общей площади 63 371 га, в том числе 58 468 га, покрытых лесом.

В июне президент России Владимир Путин резко критиковал работу губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он не сразу стал лично руководить ликвидацией последствий масштабного наводнения в регионе.

Иркутский губернатор Сергей Левченко является членом партии КПРФ, он избрался главой региона в 2015 году.

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