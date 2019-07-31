Губернатор Иркутской области, где горит тайга, обиделся на слова об «экологическом Чернобыле»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал безответственными заявления Росприроднадзора о «новом Чернобыле». Руководитель региона, территория которого сейчас охвачена масштабными лесными пожарами, считает позицию ведомства излишне радикальной.
«В сегодняшней ситуации бросаться такими фразами о „новом Чернобыле“ — безответственно. Есть отходы, связанные со ртутью с предприятия, которое закончило свою работу более 40 лет назад. Почему до меня никто не занимался утилизацией этих отходов, я ответить не могу. Когда я встал у руля, сразу поставил задачу заняться утилизацией отходов», — заявил он в интервью РБК.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в России может повториться экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на Чернобыльской атомной электростанции. ЧП может произойти в Иркутской области, если владельцы предприятия «Усольехимпром» не примут срочных мер для демеркуризации территории из-за сильного загрязнения ртутью.
В данный момент в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за ситуации с лесными пожарами. Сейчас в регионе действует 52 возгорания на общей площади 63 371 га, в том числе 58 468 га, покрытых лесом.
В июне президент России Владимир Путин резко критиковал работу губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он не сразу стал лично руководить ликвидацией последствий масштабного наводнения в регионе.
Иркутский губернатор Сергей Левченко является членом партии КПРФ, он избрался главой региона в 2015 году.