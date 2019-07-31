Мэр Екатеринбурга впервые назвал стоимость реконструкции заброшенной больницы в Зеленой роще

Восстановление больницы скорой помощи в Зеленой роще Екатеринбурга обойдется в 1,5 миллиарда рублей. Об этом на встрече с журналистами заявил мэр города Александр Высокинский.
«Реконструкция объекта — это порядка 1—1,5 млрд рублей. Сейчас коллеги из области ищут инвестора, кто бы мог это здание привести в соответствие», — сказал Высокинский. Он отметил, что заброшенная больница является объектом культурного наследия — ее планируется восстановить с сохранением первоначального облика.
Ранее вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько рассказал, что восстановить здание больницы власти намерены к 2023 году. По его словам, большинство инвесторов до сих пор предлагали взяться за проект только при условии вырубки части деревьев для строительства жилья. Однако власти такой вариант исключают. Бидонько добавил, что в реконструированном здании больницы, скорее всего, разместят апартаменты.