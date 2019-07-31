В городе Губаха Пермского края для прихожан, приехавших в местный храм, установили плату за стоянку. Об этом «URA.RU» рассказал один из очевидцев. По его словам, прейскурант появился у входа в Скорбященский храм, расположенный на проспекте Ленина, 50а.
Стоимость стоянки за сутки составляет 50 рублей, за месяц — 1000 рублей, за два месяца — 1600 рублей. Настоятель храма отец Ярослав в беседе с корреспондентом информагентства уточнил, что «парковка у храма всегда была платная».
«Это плата за те машины, которые люди оставляют на ночь. Они являются жертвователями нашего храма. Парковка всегда была платная для тех, кто ставит машины на благодарительной основе», — сказал священнослужитель. При этом он отказался пояснить, почему парковка стала платной для прихожан и чья это инициатива.