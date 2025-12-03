Стало известно, сколько денег вложат в строительство «Пермь-сити»

Срок окупаемости проекта оценивается в 10–12 лет Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Инвестиции в возведение многофункционального комплекса «Пермь-Сити» в микрорайоне ДКЖ составят порядка 10 млрд рублей. С учетом возможного подорожания строительных работ и материалов итоговый объем вложений к моменту завершения проекта может достигнуть 13–14 млрд рублей.

«Срок окупаемости проекта оценивается в 10–12 лет. В рамках проекта запланировано строительство здания высотой свыше 105 метров, которое станет самым высоким в Перми. Архитектурная концепция предусматривает формирование силуэта, ассоциирующегося с образом жар-птицы. Несколько корпусов в медных тонах будут объединены „парящим“ мостом. Автором проекта выступает архитектурное бюро Valode & Pistre», — рассказал в интервью изданию Business Class гендиректор девелопера АО «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков.

Комплекс «Пермь-Сити» разместится на участке площадью около 2,5 га в районе ДКЖ, в границах улиц Локомотивной, Строителей, Углеуральской и Энгельса. На территории бывшего Товарного двора планируется возведение бизнес-центра, технопарка и гостиницы.

