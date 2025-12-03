ТПУ, остановки и поезда: в РЖД подтвердили планы по реализации инфраструктурных проектов в Пермском крае

Отдельное внимание было уделено возможностям привлечения Пермским краем федеральных механизмов поддержки проектов, реализуемых компанией Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

ОАО «РЖД» сохраняет планы по дальнейшей реализации масштабных инфраструктурных проектов на территории Пермского края. Об этом сообщил министр транспорта региона Сергей Вешняков в ходе заседания правительства края.

«В ноябре в рамках проведения „Транспортной недели“ состоялась рабочая встреча с заместителем министра транспорта РФ Алексеем Шило и заместителем генерального директора ОАО „РЖД“ Иваном Колесниковым. Руководство компании подтвердило намерение продолжать реализацию капиталоемких проектов в Пермском крае», — отметил Сергей Вешняков.