ТПУ, остановки и поезда: в РЖД подтвердили планы по реализации инфраструктурных проектов в Пермском крае
Отдельное внимание было уделено возможностям привлечения Пермским краем федеральных механизмов поддержки проектов, реализуемых компанией
ОАО «РЖД» сохраняет планы по дальнейшей реализации масштабных инфраструктурных проектов на территории Пермского края. Об этом сообщил министр транспорта региона Сергей Вешняков в ходе заседания правительства края.
«В ноябре в рамках проведения „Транспортной недели“ состоялась рабочая встреча с заместителем министра транспорта РФ Алексеем Шило и заместителем генерального директора ОАО „РЖД“ Иваном Колесниковым. Руководство компании подтвердило намерение продолжать реализацию капиталоемких проектов в Пермском крае», — отметил Сергей Вешняков.
Обсуждались, в частности, строительство транспортно-пересадочного узла на станции Пермь II, обустройство остановочных пунктов железнодорожного транспорта в контуре программы «Компактный город», а также запуск новых пригородных маршрутов в сторону Закамска и Краснокамска. Отдельное внимание было уделено возможностям привлечения Пермским краем федеральных механизмов поддержки проектов, реализуемых РЖД.
