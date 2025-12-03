В Перми озвучили цены на живые новогодние ели

Елку можно срубить в лесу самостоятельно Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермские лесничества начали продажи живых новогодних деревьев. Выбрать можно ель, пихту или сосну. Цены варьируются от 30 до 181 рубля за штуку в зависимости от высоты дерева, что дороже, чем в прошлом году. Срубить символ Нового года придется самостоятельно.

«Заготовка елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников производится на специальных плантациях, лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог). То есть там, где их в дальнейшем не планируется сохранить», — говорится на сайте минприроды Прикамья.

В ведомстве раскрыли и цены на новогодние деревья:

до 1 м — 30,17 за 1 штуку

1,1 — 2 м — 60,35 за 1 штуку

2,1 — 3 м — 90,52 за 1 штуку

3,1 — 4 м — 120,70 за 1 штуку

свыше 4,1 м — 181,04 за 1 штуку.

