Скончалась супруга руководителя следственного отдела по Железнодорожному району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области, подполковника Егора Медведевских Анастасия. Она получила сильный ожог при взрыве в квартире на улице Мехренцева в Екатеринбурге. Об этом сообщили в группе «Народное телевидение Асбеста» в соцсети «ВКонтакте».
«К сожалению, не удалось спасти Настю Медведевских, уроженку Асбеста, пострадавшую весной этого года от взрыва», — говорится в сообщении. Соболезнования в связи со смертью женщины также выразили ее знакомые в Facebook. «Сердце не выдержало после многочисленных операций», — написал Александр Лобанов. «Настенька, нет слов, любим, помним, скорбим, соболезнования родным и близким. Одноклассники», — отметила Олеся Федотова.
Прощание с Анастасией пройдет 2 августа в Храме преподобного Серафима Саровского в Екатеринбурге. Мать покойной и представители пресс-службы регионального СУ СКР не ответили на звонки агентства.
Взрыв в квартире Медведевских, расположенной на 15-м этаже, прогремел 10 апреля. После сильного хлопка начался пожар, квартира выгорела полностью. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв самогонного аппарата. Медведевских и его жену с ожогами более 50% площади тела доставили в ГКБ № 40.