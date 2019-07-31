Гибель десятков россиян на курортах Турции признали нормой

Многие туристы не следят за своим здоровьем на отдыхе Фото: Нина Калинина © URA.RU

Число умерших от несчастных случаев россиян на отдыхе в Турции сопоставимо с аналогичной статистикой по Крыму и Краснодарскому краю. Об этом заявил «URA.RU» главный редактор портала Turizm.ru Алексей Песков, комментируя слова генконсула России в турецкой Анталье Олега Рогозы о возросшей смертности соотечественников, приехавших отдыхать в регион. По словам дипломата, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.

«В рамках общего числа наших туристов, которые едут в Турцию, такая цифра далеко не печальная. Я не считаю эту ситуацию пугающей. Если посмотреть статистику по югу России и зарубежных курортов, то внутри средних цифр мы окажемся с Турцией», — сказал эксперт. Гибель россиян во время отдыха в Турции он объяснил безответственным отношением людей к своему здоровью и пренебрежением мерами осторожности в жарком климате.

«В первую очередь нужно смотреть самому за своим здоровьем и самочувствием. Как, например, гипертоникам или „сердечникам“. К сожалению, остались и те, кто при виде шведского стола хотят съесть все, а потом говорят, что отравились. Отсутствие самоконтроля часто приводит к несчастным случаям. Прибавьте сюда еще и постоянные переборы с алкоголем», — заявил Песков.

Он добавил, что медицина там на высоком уровне, однако страховка составлена таким образом, что несчастный случай при алкогольном опьянении становится уже платным. «И медицина, и сотрудничество с компаниями, работающими непосредственно с туристами на местах, на хорошем уровне. При этом в медстраховке написано, что если страховой случай произошел при воздействии алкоголя, то она перестает действовать. Это относится и просто к состоянию организма, то есть человек перепил на жаре, у него произошел инфаркт, то лечить будут, но не бесплатно», — заключил он.