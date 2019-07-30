Десятки россиян умерли на популярном курорте в Турции

Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье Фото: depositphotos.com

За последние полгода зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, приезжавших на отдых в турецкую Анталью. Об этом сообщил генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза.

«Наши граждане перед поездкой не всегда готовы трезво оценивать состояние своего здоровья, не следуют рекомендациям врачей. Это касается пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания… В этом году количество летальных исходов исчисляется десятками», — цитирует РИА «Новости» российского дипломата. Точное количество россиян, скончавшихся во время отдыха в Анталье, он не озвучил.

Кроме того, по словам генконсула, многие туристы из России часто злоупотребляют спиртными напитками. В связи с этим каждый год фиксируется множество инфарктов, инсультов и сердечных приступов.

Ранее сообщалось, что туристическая столица Турции Анталья с начала 2019 года приняла почти 7 миллионов иностранных туристов. Власти провинции несколько раз обновляли статистику числа туристов, прибывших за сутки на курорты Антальи. Вначале рекордным считалось 8 июня, когда в Анталью за день прибыло 85 205 туристов. Данный рекорд был побит 29 июня, когда в провинцию за сутки въехало 90 989 туристов. 14 июля был установлен очередной рекорд — на курорты юга Турции за день прибыло 96 191 человек. «Если подобная тенденция будет продолжена, то цель в 16 миллионов иностранных туристов на юге Турции будет достигнута», — заявил глава Ассоциации менеджеров гостиниц Турции Улкай Атмаджа.