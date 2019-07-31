Источник назвал основную версию крушения Superjet в Шереметьево

Основной причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево является ошибка пилотов. Такой версии придерживаются следователи, ведущие дело о трагедии, в которой погиб 41 человек, сообщает источник ТАСС в СК РФ.
Следствие по делу о крушении Superjet в Шереметьево, по словам инсайдера, может продлится до полутора лет. Он считает, что это связано с необходимостью провести большое количество экспертиз. «Однако уже сейчас с полной уверенностью можно сделать вывод, что летное происшествие произошло по вине пилотов», — пояснил источник.
Такая оценка согласуется с отчетом Межгосударственного авиационного комитета. Согласно его данным, после удара молнии в машину, экипаж не счел эту ситуацию нештатной.
Крушение Superjet «Аэрофлота» произошло 5 мая. Самолет следовал из Москвы в Мурманск. Однако вскоре экипаж сообщил, что в лайнер попала молния. Командир борта принял решение вернуться и совершить экстренную посадку. В ходе неудачного приземления машина ударилась о землю, подломилась стойка шасси и пробила топливный бак, напоминает RT. После этого в хвостовой части самолета начался пожар. В результате погибли 40 пассажиров и один член экипажа, уточняет агентство Nation News.