Малайзия призывает прекратить обвинять Россию по делу о крушении Boeing МН17 над Донбассом

На Западе отказывают властям Малайзии в полном доступе к документам по катастрофе Boeing 777 Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал мировое сообщество отказаться от голословных обвинений в адрес России и провести открытое расследование катастрофы. Он отметил, что расследование еще не завершено, однако на Западе уже сделали выводы.

«[Западные партнеры] спешат выступить с обвинениями в адрес целых стран и даже называют фамилии причастных», — заявил в беседе с газетой «Известия» Сайфуддин Абдулла.

Министр отметил, что из-за инцидента в небе над Донбассом отношения между нашими странами не пострадали. «У Малайзии и России сходные точки зрения по делу сбитого самолёта. У нас могут быть разные причины, по которым мы оказались на этом пути, но важнее, что в итоге мы движемся в одном направлении», — приводит RT заявление главы МИД Малайзии. При этом он подчеркнул, что на Западе отказывают властям Малайзии в полном доступе к документам, касающимся расследования.

Ранее Россия упрекала Объединенную следственную группу, базирующуюся в Нидерландах, в игнорировании российских данных о катастрофе, напоминает телеканал 360.

Крушение малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло в Донецкой области в июле 2014 года, погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, находившиеся на борту. Международная группа, ведущая расследование, считает, что самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук» и винит в этом Россию. Однако в Москве все обвинения отрицают.