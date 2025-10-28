Картаполов: резервисты не будут служить только в своем регионе
Служба в пределах своего региона будет иметь приоритет
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Законопроект о привлечении резервистов к обороне важных объектов инфраструктуры не содержит требования о службе граждан исключительно в пределах своего региона проживания. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«В законопроекте о привлечении резервистов к защите стратегически важных объектов не указано, что служба будет вестись ими исключительно на территории своего региона», — разъяснил Картаполов, передает «Коммерсант». Он подчеркнул, что служба в пределах своего региона будет иметь приоритет, однако в тексте законопроекта нет прямого запрета на привлечение резервистов за пределами их регионы проживания.
Депутаты Госдумы одобрили законопроект, который предусматривает возможность привлечения граждан, состоящих в резерве ВС России по контракту, к прохождению специальных сборов, направленных на защиту критически важных объектов. В Генеральном штабе ВС РФ пояснили, что к таким объектам относятся, в том числе, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский утверждал, что резервистов будут привлекать для обороны исключительно на территории их собственного региона.
