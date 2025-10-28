Картаполов: резервисты не будут служить только в своем регионе

Служба в пределах своего региона будет иметь приоритет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Законопроект о привлечении резервистов к обороне важных объектов инфраструктуры не содержит требования о службе граждан исключительно в пределах своего региона проживания. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«В законопроекте о привлечении резервистов к защите стратегически важных объектов не указано, что служба будет вестись ими исключительно на территории своего региона», — разъяснил Картаполов, передает «Коммерсант». Он подчеркнул, что служба в пределах своего региона будет иметь приоритет, однако в тексте законопроекта нет прямого запрета на привлечение резервистов за пределами их регионы проживания.