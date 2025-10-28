Россиянам рассказали, кто получит право выйти на пенсию в 2026 году

В 2026 году некоторые россияне выйдут на пенсию в 64 года, сообщил депутат Говырин Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В 2026 году право выйти на пенсию по возрасту получат мужчины, родившиеся в 1962 году, и женщины 1967 года рождения. Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин, уточнив, что данная возрастная группа подпадает под следующий этап поэтапного повышения пенсионного возраста.

«Это поколение подходит под очередной этап поэтапного увеличения пенсионного возраста, установленного федеральным законом №350-ФЗ от 3 октября 2018 года. Согласно графику, переход к новым возрастным границам завершается в 2028 году, когда пенсионный возраст составит 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин», — пояснил Говырин. Об этом он сообщил в беседе с RT.

Депутат уточнил, что для получения страховой пенсии по старости необходимо не только достижение установленного возраста. Согласно закону, также потребуется не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Эти баллы формируются на основе страховых взносов работодателя и ежегодно индексируются государством.

