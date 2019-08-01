Скончалась зампред Конституционного суда, которая начинала карьеру на Урале

Ольга Хохрякова начала свою карьеру в районной прокуратуре Свердловска (ныне — Екатеринбурге) Фото: Михаил Метцель\ТАСС

Заместитель председателя Конституционного суда, уроженка Екатеринбурга Ольга Хохрякова скончалась на 71-м году жизни. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе судебного органа.

«Ушла из жизни выдающийся юрист, видный учёный, педагог, зампредседателя Конституционного суда Ольга Хохрякова», — говорится в заявлении. Юрист скончалась 31 июля в Санкт-Петербурге.

Хохрякова родилась в Екатеринбурге (Свердловске) в семье юристов, окончила Свердловский юридический институт (ныне — Уральский государственный юридический университет). Карьеру юрист начала следователем прокуратуры свердловской районной прокуратуры. На пост судьи Конституционного суда РФ кандидатуру Хохряковой выдвинул президент России Владимир Путин.

Позже свердловчанка стала заслуженным юристом РФ. Коллеги избрали Хохрякову на пост зампредседателя Конституционного суда, после чего дважды была переназначена Совфедом. Знаковую должность юрист занимала с 2008 года вплоть до смерти.