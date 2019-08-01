Человек из команды экс-губернатора Дубровского получил повышение в Челябинске

Бывший первый вице-губернатор Евгений Редин возглавил созданный недавно попечительский совет федерации бокса Челябинской области. Как сообщил экс-чиновник корреспонденту «URA.RU», одновременно он оставил пост председателя правления этой структуры.
«Мы привели структуру областной федерации в соответствие со всероссийской», — объяснил Редин. «Раньше была должность председателя правления федерации. Она ликвидирована. Создан попечительский совет, который возглавил Редин. Оперативное руководство осуществляет исполнительный директор — им назначен председатель федерации бокса Магнитогорска и директор Центра олимпийской подготовки по боксу региона Дмитрия Дягилев. А Редин, можно сказать, пошел на повышение», — отметил один из руководителей федерации.
Редин работал в правительстве региона с января 2014 года, сразу после назначения врио губернатора Бориса Дубровского и был одним из его самых доверенных лиц. Оба — выходцы из ММК. Редин в правительстве курировал минсоцотношений, минобразования, минздрав и ГУ по труду и занятости населения. Он ушел в отставку 10 июля. Его должность заняла бывший сенатор Ирина Гехт.
Из-за контроля над федерацией бокса у Редина был конфликт с семьей бизнесменов Евгения и Сергея Вайнштейнов, владеющих спортклубом «Урал», строительным бизнесом и другими активами. Даже после увольнения бывший чиновник сумел сохранить свое влияние в федерации.
Сейчас Редин отдыхает. По слухам, экс-чиновник может вернуться на ММК или в одну из бизнес-структур Магнитогорска.