31 июля 2019
30 июля 2019

В ямальском селе, которое хотят закрыть и расселить, ремонтируют дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция дорог Главой города совместно с Краснояровой Н.А. Сургут, лопата, укладка тротуарной плитки, рабочий, ремонт дороги, строитель
В Газ-Сале сейчас проводят опрос о необходимости расселения населенияФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В селе Газ-Сале (Тазовский район), жителей которого окружные власти могут расселить, идет ремонт и строительство дорог. Об этом сообщили в районной администрации.

На данный момент строители завершили работы на двух из восьми запланированных участках дорог. По словам замглавы села Юрия Тылика, рабочие уже приступили к устройству дороги с щебеночным покрытием к пирсу реки Таз и готовятся к перекладке плит на шести улицах. «Планируется, что работы завершат к концу сентября», — уточнили в администрации.

В населенном пункте проживают примерно две тысячи человек, но жилфонд села на 80% состоит из ветхих и аварийных домов. По данным источников, из-за сложной ситуации с домами власти Ямала сейчас всерьез рассматривают вариант расселения и закрытия Газ-Сале. Для этого проводится опрос жителей, который завершится осенью.

Получить оперативный комментарий в сельской администрации о том, будут ли расселять людей и зачем в таком случае ремонтируют дороги, не удалось. Там сообщили, что прокомментировать это может только глава Газ-Сале Иван Заборный, который сейчас находится в отпуске.

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© Служба новостей «URA.RU»
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