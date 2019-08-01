Губернатор Моор отметил полтора десятка людей, важных для всей «тюменской матрешки»

Награждение Александр Моор приурочил к 75-летию Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

16 человек из «тюменской матрешки» получили почетные звания и благодарности губернатора Тюменской области Александра Моора. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В число награжденных вошли как руководители, так и простые работники из разных сфер.

В частности, званием почетного работника культуры и искусства Тюменской области отмечен директор «Культурно-делового центра в Салехарде» Виктор Елфимов. Почетным геологом Тюменской области признана Наиля Храмова из Когалыма, трудящаяся в дочке «Лукойла» — «Когалымнефтегазе». Замдиректора «СургутНИПИнефть» (входит в «Сургутнефтегаз») Владимир Ревнивых стал почетным работником нефтяной и газовой промышленности региона.

Награждение приурочено к 75-летию Тюменской области, которая была основана 14 августа 1944 года. Ранее «URA.RU» сообщало, что на праздник в Тюмень приедет «Хор Турецкого».