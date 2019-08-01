Спасатели предложили жителям эвакуироваться Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Березовском районе ХМАО под воду могут уйти села Саранпауль и деревня Хурумпауль, расположенные на берегу реки Ляпин. Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте гражданской защиты населения Югры и ГУ МЧС России по региону.

«В связи с возможным подтоплением в Саранпауле введен решим повышенной готовности. Подготовлен транспорт для доставки возможных пострадавших в пункты временного размещения», — сообщили в окружном правительстве.

По словам специалистов, сейчас в двух населенных пунктах проживают меньше трех тысяч человек, а опасность угрожает 73 жителям ХМАО. «Для всех желающих подготовлен пункт временного размещения на базе школы в Саранпауле. В настоящий момент желающих эвакуироваться среди жителей нет», — добавили в департаменте гражданской защиты населения Югры.

Сейчас уровень воды на гидропосте сельского поселения Саранпауль составляет 1082 сантиметра. Уровень, при котором возможно подтопление придомовых территорий, — 1117 сантиметров. По данным службы гидрометеорологии, в ближайшие двое суток вода в реке Ляпин будет прибывать.