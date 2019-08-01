31 июля 2019
30 июля 2019

Суд отложил решение судьбы Антипинского НПЗ

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Визит Николая Цуканова , полномочного представителя президента на ЖД вокзал , строительство кольцевой автодороги и НПЗ. Тюмень , антипинский нпз, нпз, трубы нпз
Долги Антипинского НПЗ превысили 346 млрд рублейФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Банкротство Антипинского НПЗ

Апелляция на банкротство Антипинского НПЗ (АНПЗ) отложена Восьмым арбитражным апелляционным судом. Решение опубликовано в картотеке арбитража. Ранее несогласие с решением руководства АНПЗ признать предприятие банкротом высказала компания «Трансойл».

Как следует из документации дела, решение о переносе было принято после отзывов на апелляцию крупных кредиторов завода — «Московским кредитным банком» (сумма исковых требований — 196 млн рублей) и «Абсолют-банком» (более 31,6 млрд рублей). Свой отзыв оставил и сам завод. Содержание этих документов неизвестно. Следующее заседание состоится 8 августа.

«URA.RU» сообщало, что 20 мая АНПЗ подал иск в суд о признании завода несостоятельным. Сумма долгов предприятия превысила 346 млрд рублей. 15 июля бывший владелец АНПЗ Дмитрий Мазуров был заключен под стражу по подозрению в финансовых махинациях. 18 июля Следственный комитет РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело против бывшего генерального директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко по факту превышения полномочий. По версии следствия, именно действия владельца и менеджера довели АНПЗ до банкротного состояния.

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