Пермская чиновница, пинавшая бездомного, лишилась работы

Решение об увольнении скандальной госслужащей принято по итогам проверки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из регионального управления Росреестра по Пермскому краю уволили сотрудницу, которая ногами избила бездомного. Соответствующее решение принято руководством ведомства по итогам служебной проверки.

«Сотрудница уволена в связи с нарушением общих принципов служебного поведения государственных служащих. Такое решение принято несмотря на то, что каких-либо нареканий к ее работе не было», — заявили изданию 59.ru в пресс-службе Росреестра.

Решение об увольнении пермской чиновницы лично прокомментировала глава Росреестра Виктория Абрамченко. По ее мнению, данный инцидент должен стать уроком для всех сотрудников ведомства. «Необходимо оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Подобное поведение недопустимо ни для кого, а для госслужащего — тем более», — подчеркнула Абрамченко.

В конце июля появилось видео, на котором сотрудница ведомства пинками пытается прогнать бездомного, который лежит на улице возле здания. На кадрах женщина заявляет, что от мужчины неприятно пахнет, и требует, чтобы бомж ушел. Позже чиновница рассказала журналистам, что сотрудники Росреестра, чтобы прогнать бездомного, вызывали полицию, но никто на место не приезжал. Она отметила, что чиновники «постоянно сталкиваются с этими [бездомными, спящими у входа в их здание]». Ее позицию поддержало и руководство пермского Росреестра.