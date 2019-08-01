В Кургане мошенники собирали деньги от имени замгубернатора

Андрею Саносяну пришлось выступить с опровержением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане мошенники рассылали письма промышленным предприятиям от имени первого зама губернатора Андрея Саносяна. Чиновнику пришлось выступить с официальным опровержением, которое разослали в СМИ.

Деньги собирали под предлогом лечения больного ребенка. «Это действия мошенников. Сейчас специалисты департамента промышленности по моему поручению обзванивают все промышленные предприятия и объясняют ситуацию. По заявлению, которое направлено от департамента промышленности в полицию, начата работа», — заявил Андрей Саносян. Он призвал всех, кому приходило письмо, к бдительности.

В пресс-службе УМВД по Курганской области подтвердили, что к ним поступило заявление от Саносяна. «По факту ведется проверка», — сообщила врио руководителя пресс-службы ведомства Анжелика Полунина.