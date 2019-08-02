В России начнут продавать данные об автовладельцах и маршруты их передвижений

Тем, кто согласится на передачу своих данных, будут предоставлять скидки в автосервисах и магазинах Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России могут начать торговать данными владельцев «умных» машин, способных передавать информацию с бортовых устройств. Предполагается, что массивы информации будут использованы для проведения таргетированных рекламных кампаний, рассказали в НП «ГЛОНАСС».

«Любые данные от автомобиля можно будет получить только с согласия его владельца», — цитируют «Известия» вице-президента по технологиям «ГЛОНАСС» Евгения Белянко. По его словам, подобная система может заработать в 2021 году.

«ГЛОНАСС» планирует собирать у автовладельцев сведения о модели и марке автомобиля, маршрутах передвижения и продолжительности остановок вблизи ТЦ. Тем, кто согласится на передачу данных, будут приходить рекламные предложения на улучшенных условиях — например, они смогут пройти техосмотр со скидкой.

Предполагается, что основными пользователями системы станут автодилеры, станции техобслуживания и онлайн-магазины. За одно обращение, поступившее к ним от рекламы, они будут платить 4-8 рубля, отметили в «ГЛОНАСС». Затраты на создание сервиса могут составить 3-5 миллионов рублей. В настоящий момент доля «умных» машин, на которые рассчитан проект, составляет 40% от зарегистрированных в России автомобилей.