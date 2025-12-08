Мощное землетрясение произошло на севере Японии, есть угроза цунами
08 декабря 2025 в 19:21
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Угроза цунами объявлена на севере Японии после землетрясения магнитудой 7,2. Об этом сообщает Метеорологическое управление.
