Самолет-амфибия, прилетевший тушить пожары в Сибири, вышел из строя

Самолет третий день стоит в аэропорту Якутска из-за поломки в системе сброса жидкости Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0 / wikipedia.org

новость из сюжета Сибирь во власти лесных пожаров

Самолет Бе-200 не смог продолжить тушение лесных пожаров в Якутии из-за поломки и два дня стоит в аэропорту. Самолет, который прозвали «амфибией» за способность взлетать с водной поверхности, прибыл в республику из Хабаровского края 30 июля — после того, как Якутии был объявлен режим ЧС.

«Самолет-амфибия Бе-200, вылетевший из Хабаровска в Якутию на тушение лесных пожаров, из-за поломки не смог продолжить работу», — приводит ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона. Предполагается, что в системе сброса жидкости была обнаружена поломка. Собеседник агентства добавил, что, если неисправность не будет устранена в ближайшее время, в Якутию вылетит второй борт Бе-200.

По данным Федерального агентства лесной охраны, общая площадь лесных пожаров в Сибири, которые продолжаются с конца июля, составляет более трех миллионов гектаров. В Якутии горит более 1,1 миллиона гектаров леса. Как писало «URA.RU», в Иркутске для борьбы со стихией начали использовать искусственные дожди — в небо запускают пиропатроны с йодистым серебром.